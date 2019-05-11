الحكم على سائق سيارة أجرة سرّب فيديو جريمة شمهروش

هبة بريس - الرباط

قررت غرفة الدرجة الأولى المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا بادانة سائق سيارة أجرة، يوجد قيد الاعتقال الاحتياطي، بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، بسبب “زلة” إرسال فيديو مقتل السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة “شمهروش” دجنبر الماضي.

واعترف المتهم أمام الهيئة القضائية أنه سرب الفيديو عن طريق الخطأ، وأنه أراد مسح الشريط، بعدما توصل به بدوره عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”، لكنه أخطأ فأرسل الفيديو إلى مجموعة عبر نفس التطبيق ، قبل ان يتم إيقافه من قبل مصالح أمن مراكش وتسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا كما استنكر أمام المحكمة العمل الإرهابي.

وقد توبع السائق في ملف منفرد، فيما يمثل المتهمون الرئيسيون والبالغ عددهم 24 يوم 16 ماي الجاري في ثاني جلسة، بعدما سبق لغرفة الجنايات أن أجلت القضية إلى غاية التاريخ المذكور من اجل إعداد أوراق الدفاع.

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