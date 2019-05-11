ممرضو وتقنيو الصحة يَشُلّون المستشفيات باضراب ل3 أيام

هبة بريس – الرباط

أعلنت حركة ممرضو وتقنيو الصحة بالمغرب، خوض إضراب وطني لثلاثة أيام ابتداء من يوم 14 إلى غاية 16 ماي الجاي، مرفوقا باعتصامات جهوية، مع استثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات من الإضراب .

وهددت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب في بلاغ لها ، بتصعيدها ودخولها في إضراب وطني أيام 14 و 15 و 16 ماي الجاري، وآخر أيام 10 ؛11 ؛12 ؛13 ؛14 يونيو المقبل، بالإضافة لتنظيمها اعتصاما وطنيا يوم 12 يونيو ومسيرة وطنية بالرباط من أمام مبنى وزارة الصحة في اتجاه البرلمان يوم 13 يونيو، تعبيرا عن رفضها للعرض الحكومي المقدم ضمن مسلسل الحوار الاجتماعي، والذي اعتبرته الحركة هزيلا جدا مقارنة مع انتظارات الطبقة العاملة.

واستنكرت الحركة في ذات البلاغ عممته على وسائل الاعلام ، طريقة تدبير وزارة الصحة للحوار الاجتماعي القطاعي، بعد تغييبها تحديد الغلاف المالي المرصود واستمرارها في التماطل والهروب، بهدف “تقزيم” المطالب والمكتسبات وإقصاء الحركة من أي حوار أو تفاوض حول ملفها المطلبي.

وشددت الحركة على ضرورة إنصاف الممرضين وتقنيي الصحة فيما يخص جميع مطالبهم دون تجزيئ أو تسويف، ويحمل الوزارة الوصية تبعات التصعيد غير المسبوق للأشكال النضالية المستقبلية على القطاع الصحي و صحة المواطن على وجه التحديد.

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