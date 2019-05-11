مونتريال .. “أطلس ميديا” تنظم إفطار رمضاني

هبة بريس -

دأبت المجموعة الإعلامية أطلس ميديا، على تنظيم إفطار رمضاني بمدينة مونتريال، على امتداد ال17 سنة الماضية دون تقطع، حيث تحضره شخصيات كندية وكيبيكية مرموقة، وعدد من الفعاليات المغربية، تتقدمها تمثيليات السلك الدبلوماسي المغربي بكندا، ومئات الأفراد من الجالية المغربية المقيمة بكل من مونتريال وضواحيها، فضلا عن تورونتو، أوتاوا ومدينة كيبيك.

نسخة هاته السنة، عرفت حضورا وازنا لشخصيات عسكرية، وسياسية، ورجال اعمال، وفاعلين على اصعدة مختلفة في المجتمع الكندي؛ يتقدمهم الجنرال في القوات المسلحة الكندية السيد دي سوسا، والضابط بالقوات المسلحة من اصل مغربي السيد عبدالكبير بلبصير، والنائب البرلماني إيمانويلدوبورغ الذي تلى رسالة وجهها الوزير الأولى جيستان تريدو، للمجتمعين في ذات الإفطار الرمضاني، أشاد فيها بالجهود التي تبذلها الجالية المسلمة في الرقي بكندا، وهنأ الجميع بمناسبة رمضان الابرك.

بعد ذلك القت سفيرة المغرب بكندا، السيدة سرية العثماني، كلمة عبرت من خلالها عن سعادتها بالدور الذي تلعبه مجموعة أطلس ميديا، في أوساط الجالية المغربية بكندا، كما ذكرت بالاستقلال الأخير الذي خص به جلالة الملك محمد السادس، بابا الكنيسة كتجسيد لانفتاح المسلمين على الديانات الاخرى، وتجسيدا لروح التسامح، والتعايش مع الآخر. اللقاء عرف أيضا حضور القنصل العام للمغرب السيدة حبيبة الزموري

اللقاء عرف حضور البرلمانية من أصل مغربي مروى رزقي، والنائب عن مجلس مدينة مونتريال من أصل مغربي عبدالحق الصاري، وعمدة مونتريال السابق دوني كودير، والمستشارة آني سامبسون،

في نهاية الحفل، تم توزيع جوائز تكريما لشخصيات كندية ومغربية، كما التقطت صورة جماعية للشخصيات التي أثتت اللقاء الرمضاني السنوي، الذي أصبح أكثر اللقاءات نجاحا وسط الجالية المغربية، بفضل الخبرة العالية التي ابان عليها الطاقم المشرف على تنظيمه، والذي يترأسه كل من رشيد النجاحي، وعبدالغني دامس.

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