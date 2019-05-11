تاونات ..”قفة رمضان” تثير الجدل بقلعة الوزير السابق “عبو”

ع محياوي – هبة بريس

أثارت قفة رمضان التي وزعها ” محمد عبو ” الوزير السابق و المنسق الجهوي لحزب الأحرار مع بداية هذا الشهر الفضيل بمدينة فاس و مولاي يعقوب انتقادات شديدة من طرف سكان قلعته بإقليم تاونات ، قبل أن يفاجأوا بإقصائهم من هذه العملية خصوصا سكان مسقط رأسه، وقلعته الانتخابية لأسباب لازالت غير مبررة و معروفة.

وكشف مصدر لـ ” هبة بريس ” مقرب من حزبه فضل عدم ذكر اسمه، بأن ما قام به ” محمد عبو” تسبب في احراج كبير لبعض المنتخبين من الحزب بالمنطقة بسبب حرمان معوزين من حقهم في الاستفادة من هذه المساعدات الرمضانية ، عكس السنوات الماضية.

وأضاف ذات المصدر، أن قفة رمضان تسببت فيما يشبه أزمة لـ ” محمد عبو ” حيث وجهت له مجموعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “قفة رمضان”.

و اعتبر المصدر ذاته، بأن هذا المشكل يعد من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها المنسق الجهوي لحزب الأحراربسبب التسيير الانفرادي ، الذي استغله بعض الخصوم السياسيين لضرب الحزب خصوصا و أنه يعيش أوضاعا داخلية غير طبيعية بسبب مجموعة من المشاكل المطروحة في الجانب التنظيمي على حد تعبير ذات المصدر.

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