صفرو.. إيقاف شخص بتهمة إغتصاب قاصر

ع محياوي – هبة بريس

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لممفوضية أمن صفرو ، شخص يبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها.

وحسب مصدر خاص ، فقد توصلت عناصر الشرطة القضائية ، بشكاية تتعلق بهتك عرض طفلة قاصرة تبلغ من العمر 13 سنة، من قبل شخص وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف المشتبه فيه في غضون ساعات قليلة من تسجيل الشكاية.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بفاس، وسيتم تقديم المتهم يوم غد السبت على أنظار وكيل العام باسئنافية فاس بالمنسوب إليه.