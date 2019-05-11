عزل 13 عون سلطة “مقدم” بطنجة لهذه الأسباب

اس.بويعقوبي - هبة بريس

أصدرت السلطات الولائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة مجموعة من القرارات العقابية في حق أعوان سلطة وصلت الى العزل ، حسب ماكشفت عنه مصادر متطابقة .

واضافت ذات المصادر أن قرار العزل شمل عوني سلطة بالملحقة الإدارية السابعة بمنطقة مسنانة، فضلا عن عزل نهائي لأعوان سلطة برتبة مقدم يشتغلون بكل من الملحقات الإدارية 16 بدائرة الشرف السواني و4 بدائرة طنجة المدينة و 19 مكرر بمنطقة مغوغة.

وحسب المصادر ذاتها فقرارات العزل الصادرة في حق أعوان السلطة جاءت بسبب اختلالات شهدتها المدينة، وتتعلق بالتغاضي على البناء العشوائي، والضلوع في جرائم متعلقة بالاتجار في البشر والهجرة السرية، إضافة إلى تقاعس بعض المعزولين في أداء مهامهم الإستخباراتية .

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