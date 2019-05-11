بعد وفاة امراتين ورضيعين بمستشفى وزان..جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق

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اس. بويعقوبي – هبة بريس
سجل المستشفى الاقليمي “ابو القاسم الزهراوي” بمدينة وزان ، مؤخرا وفاة رضيعين عند الولادة، وامرأة بعد إجراء عملية جراحية، وامرأة أخرى بعد حرمانها من حقها في الإستفادة من تصفية الدم بسبب غياب طبيب أخصائي في أمراض الكلي حسب ماتضمنه بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان .
وحمّل الفرع المحلي في بيان له توصلت “هبة بريس” بنسخة منه ، المسؤولية لوزارة الصحة مطالبا بفتح تحقيق مستقل في الموضوع ، كما عبر الفرع في البلاغ ذاته عن قلقه إزاء الوضع الصحي بالإقليم الذي وصفه بـ”المتردي”.
وأضاف البلاغ ان هذا الوضع يظهر جليا في النقص الكبير في الموارد البشرية بالمستشفى المذكور من أطباء عامين وأخصائيين في بعض الأمراض
وزاد البلاغ قوله “أمام هذا الوضع فإن أكثر خدمة أصبح يقدمها المستشفى الإقليمي للمرضى هو إرسالهم إلى مدن أخرى كشفشاون وتطوان”، محملين المرضى في وزان عناء السفر من القرى والوقوف في طوابير طويلة منذ الساعات الأولى من كل صباح، من أجل الظفر بموعد مع الطبيب..” حسب البيان .
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