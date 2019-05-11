بعد وفاة امراتين ورضيعين بمستشفى وزان..جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق

اس. بويعقوبي – هبة بريس

سجل المستشفى الاقليمي “ابو القاسم الزهراوي” بمدينة وزان ، مؤخرا وفاة رضيعين عند الولادة، وامرأة بعد إجراء عملية جراحية، وامرأة أخرى بعد حرمانها من حقها في الإستفادة من تصفية الدم بسبب غياب طبيب أخصائي في أمراض الكلي حسب ماتضمنه بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان .

وحمّل الفرع المحلي في بيان له توصلت “هبة بريس” بنسخة منه ، المسؤولية لوزارة الصحة مطالبا بفتح تحقيق مستقل في الموضوع ، كما عبر الفرع في البلاغ ذاته عن قلقه إزاء الوضع الصحي بالإقليم الذي وصفه بـ”المتردي”.