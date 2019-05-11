نقابة تحتج على “عشوائية” التسيير الإداري بمستشفى القنيطرة

هبة بريس- القنيطرة

ندد بيان صادر عن نقابة الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، ( المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) بما وصفته بالوضع ” الانتكاسي و التراجع المهول لخدمات المستشفى الإقليمي بالقنيطرة، مما يؤثر سلبا على الجودة وأداء الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي” على حد تعبير البيان.

واتهم البيان الذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، الجهات المسؤولة على تسيير المستشفى الإقليمي بالقنيطرة (مديرة المستشفى، و المندوب الإقليمي) ب”التعسف والشطط في استعمال السلطة، من أجل التغطية عن الفشل في التسيير و التدبير الإداري، في ظل انسداد أفق الحوار الجاد والمسؤول، وانكشاف التواطؤ الممنهج فيما يخص تدبير مجموعة من الملفات موضوع المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع على مستوى الإقليم”.

و أضاف البيان أنه و “بدل الوقوف على حلحلة هذه المشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية والمواطنين على حد سواء، يأبى المسؤولان إلا أن يتبعا سياسة الهروب إلى الأمام، ومداراة فشلهما بالتعسف والمصادرة النقابية” مستدلين على ذلك بما قالوا إنه ” تعسف و استفزاز تعرضت له إحدى الموظفات بالمستشفى الإقليمي.

يذكر أن المكتب النقابي المذكور، قرر أن يدخل في ” اعتصام لأعضاء المكاتب التابعة له في عدد من المؤسسات الصحية، و ذلك يوم كل خميس خلال الشهر الجاري، داعيا البيان كل

“المناضلين والغيورين على القطاع إلى اليقظة ورص الصفوف” وفق تعبير البيان.

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