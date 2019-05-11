في السبت ال26 .. السترات الصفراء يخرجون للاحتجاج بشوارع فرنسا

نُشر بتاريخ :  2019-05-11 - 15:46
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هبة بريس - وكالات

خرج متظاهرو “السترات الصفراء” في السبت الـ26 من الاحتجاجات إلى الشارع، واختاروا مدينتي ليون ونانت مركزين للتظاهر.

وفي باريس انطلقت المظاهرة من جوسيو “دعما للمدرسين”.

وأغلق محيط جادة الشانزيليزيه الذي يضم القصر الرئاسي والجمعية الوطنية –البرلمان- وكذلك قطاع نوتردام.

وأكد تياري بواريفان (44 عاما) ويشارك في المظاهرات في ليون “هناك نوع من التعب والتخوف من أعمال عنف الشرطة، وهناك الجانب الاقتصادي أيضا”، موضحا أن “التظاهر في باريس ومدن أخرى مكلف”.

وأشار إلى أن “التراجع نفسه الذي سجل في سبتمبر، لكن الحركة يمكن أن تستأنف بقوة”.

أما أنايس (26 عاما) التي تشارك في تنظيم المظاهرات في مدينة دويه، فقد رأت أن التعبئة “ستبقى على حالها” حتى الانتخابات الأوروبية.

وأضافت “نحن في حالة انتظار”، مؤكدة أنها “لن تتراجع من أجل “استفتاء مبادرة المواطنة” أحد المطالب الأساسية للسترات الصفراء في إشراك الفرنسيين في القرارات السياسية، إضافة لـ”زيادة القدرة الشرائية وخفض الضرائب لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين”.

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