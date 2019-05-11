مصر: ضبط ما يقارب 300 كيلوغرام من المخدرات خلال شهر رمضان

هبة بريس - وكالات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر، حربها على تجار المواد المخدرة خلال شهر رمضان والتصدي لاستهداف الشباب ووقوعهم في براثن الإدمان.

ونجحت الفرق التابعة للإدارة خلال أسبوع، في كشف ما يقارب 545 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبطت خلالها 595 متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 167 كيلوغراما من مادة الحشيش، و110 كيلوغرام بانغو، وما يقارب الكيلو ونصف الكيلوغرام من مخدر الأفيون، و8.5 كيلوغرام هيرويين، وكمية من مخدر الكوكايين وأقراص مخدرة من مختلف الأنواع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0