تارودانت : هجوم أسراب من حشرة ” الصبار” على السكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستنكر عدد من سكان اقليم تارودانت، خصوصا منطقة هوارة، تخادل الجهات المسؤولة على محاربة (الاوبئة ) و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بسبب الانتشار الكبير لحشرة ” الصبار” التي هاجمت المنازل، وتخوفات من تداعيات ذلك على الصحة العامة.

وكانت الهكتارات من الصبار بهوارة ، قد أصيب بمرض ” الدودة القرمزية” مما أهلك القطاع الذي كان مصدر عيش الكثيرين، ولم تتدخل المصالح المختصة في محاربة الوباء، وبقي الوضع على حاله، حتى تحولت اليرقة الى حشرة تهاجم السكان في كل وقت وحين.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ سابق أن أشار أن الأبحاث التي أجرتها فرق المكتب، أكدت أن الأمر يتعلق بحشرة قشرية صغيرة خاصة تصيب الصبار، ولا تشكل خطرا لا على صحة الإنسان ولا على الحيوان.

لكن يرى كثيرون أن كل الحملات التحسيسية التي نظمها المكتب مع الفلاحين لم تعطي نتائجها للتصدي لهذه الحشرة ، منها كيفية اقتلاع ودفن الأوراق المتضررة وذلك بهدف الحد من انتشار الحشرة، لكن الاوراق بقيت والحشرات تكاثرت .

بالمقابل ينتظر سكان هوارة ومناطق أخرى من اقليم تارودانت أن تتحرك مصالح الصحة النباتية التابعة ل«لوناصا» للتعبئة و إحتواء امتداد الحشرة إلى مناطق أخرى من ضمنها اقليم تيزنيت حيت توجد هكتارات من الصبار.

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