إصابة 4 نواب بعراك داخل البرلمان

هبة بريس - وكالات

كثيرا ما تتحول البرلمانات إلى حلبات مصارعة عندما تعجز لغة الكلام، لعل آخرها برلمان “هونغ كونغ” الذي أسفر اشتباك النواب فيه عن إصابة 4 منهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن عراكا بالأيدي نشب بين عدد من النواب في البرلمان، أثناء اجتماع لمناقشة تعديلات جديدة، أدخلت على قانون يتعلق بتسليم المجرمين بين هونغ كونغ والصين.

فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى، أن الخلاف كان بين نواب ديمقراطيين معارضين، ونواب مؤيدين للحكومة، بشأن رئاسة إحدى اللجان في المجلس التشريعي.

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