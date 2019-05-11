قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة شالكة

هبة سبور

يعيش نادي شالكة الألماني أسوأ فتراته بعد سلسلة من النتائج السلبية كادت أن تعصف بوصيف البوندسليغا الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية ، فضلاً عن حالة الفوضى التي تعم بيت الفريق الأزرق بعد إقالة المدرب هوب ستيفنز،و تعيين ديفيد فاجنر مدربًا للفريق في الموسم القادم.

وحسب ما كشفته العديد من التقارير الصحفية الألمانية فإن إدارة النادي تسعى للتخلص من مجموعة من اللاعبين الغير مرغوب فيهم وعلى رأسهم الدوليين المغربيين أمين حاريث ،حمزة منديل.

ومن الأسماء التي طرحتها الصحافة الألمانية للرحيل عن “شالكة” نذكر ما يلي:

المغربيين حمزة منديل وأمين حاريث، الجزائري نبيل بن طالب والسويسري بريل ​امبولو​، الألماني سيباستيان رودي

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