طلبة انفصاليون بجامعة ابن زهر يتآمرون على المغرب ووحدته الترابية بقلب بأكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أقدم مجموعة من الطلبة الانفصاليين، أمس الجمعة 10 ماي الجاري ، بقلب الحي الجامعي بأكادير على الاحتفال بذكرى تأسيس ما يسمى “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب”، حيث ردد المحتفلون شعارات مناصرة للبوليساريو و”الجمهورية الوهمية” أمام مرأى ومسمع إدارة الحي الجامعي وقوات الأمن التي حجت بكثافة للموقع دون القيام بأي تدخل يذكر.

واكتفى إداريو الحي الجامعي، وقوات الشرطة وممثلين عن السلطات المحلية بأكادير بالتفرج على إهانة مجموعة من طلبة جامعة ابن زهر للمغرب والتأمر على وحدته الترابية بشكل علني، وظل الانفصاليون يرددون لساعات شعارات مناهضة للوحدة الترابية وللمغرب ويناصرون البوليساريو وفق خطابات تحريضية واضحة.

واستغربت مصادر “هبة بريس” عجز إدارة الحي الجامعي ومعها رئاسة جامعة ابن زهر في شخص رئيسها عمر حلي ، ومعهم السلطات المحلية وقوات الأمن عن تطبيق القانون ضد هذه المجموعة التي تعودت على استغلال المرافق العمومية الجامعية كبوق للدعاية للبوليساريو ومشروعه الماس بالوحدة الترابية للمملكة طيلة الموسم الجامعي.

علما تضيف ذات المصادر، أن ما أقدم عليه المعنيون يدخل في اطار الجرائم الماسة بأمن الدولة المشار إليها في الفصل 201 من القانون الجنائي، ما يستدعي تحريك المتابعة في حق المعنيين بالنظر إلى تحريضهم المباشر للطلبة على عدم الولاء للدولة والتأمر على سلامتها الداخلية لصالح جهات خارجية.

وحملت ذات المصادر رئاسة جامعة ابن زهر المسؤولية في منح امتيازات عديدة لهذه الفئة التي باتت كل طلباتها مجابة داخل المؤسسات والكليات بجامعة ابن زهر عند بداية كل موسم جامعي في فترة التسجيلات وأثناء الامتحانات دون بقية طلبة المناطق الأخرى، ما شجعها على ممارسة أنشطتها العدائية ضد المغرب مستغلة فضاءات جامعة ابن زهر للتأمر والمساس بالسلامة الداخلية للمملكة لصالح جهات خارجية.

وطالبتها بإعمال القانون في حق هذه الفئة الضالة سواء أثناء عمليات التسجيل وفي الامتحانات وتطيق القانون في حالات الغش المعنية بهذه الفئات وفي مباريات ولوج الماستر والاجازات المهنية.

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