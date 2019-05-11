إيقاف مصنف خطر في ترويج المخدرات بصفرو

ع محياوي – هبة بريس

في إطار عملياتها المستمرة لمحاربة ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية أمن صفرو ، نهاية هذا الأسبوع من شهر رمضان ، في عملية نوعية، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة في ميدان ترويج المخدرات حسب مصدر خاص لهبة بريس.

وأضاف ذات المصدر، أن المشتبه به تم إيقافه نتيجة بحث ميداني دقيق، أسفر عن تحديد مكان اختبائه، بعدما توارى عن الأنظار .

الشخص الموقوف، وحسب ذات المصدر، حجزت بحوزته كمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي ، كما أسفر تنقيط هويته عن كونه موضوع عدة مذكرات بحث .

هذا وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في المنسوب إليه تحت إشراف النيابة العامة المختصة حسب ذات المصدر.

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