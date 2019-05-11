فنلندا.. هجوم بقنبلة على مسجد خلال صلاة التراويح

هبة بريس - وكالات

تعرض مسجد بمدينة إسبو، (15 كلم عن العاصمة هلسنكي)، مساء أمس الجمعة، لهجوم بقنبلة صوتية خلال أداء المصلين لصلاة التراويح.

وقال الشيخ عبد الحميد، إمام مسجد الإخلاص، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الاعتداء وقع قرابة الساعة 23٫20 (توقيت محلي) خلال أداء المصلين لصلاة التراويح؛ موضحا أن الأمر يتعلق بقنبلة صوتية، ولم تسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وأضاف “توقفت سيارة أمام المسجد وتم إلقاء القنبلة الصوتية. لمع وميض، وسمعنا صوت انفجار خارج المسجد قبل أن تنطلق السيارة مسرعة”، مضيفا “ليس لدينا فكرة عن المهاجم أو المهاجمين، ولا نتوفر على كاميرات خارجية لأننا لم نحصل بعد على تصريح لذلك”.

وتابع المتحدث “اتصلت بعناصر الشرطة الذين حضروا بعد عشر دقائق، وفتحوا تحقيقا في الموضوع”.

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