مصدر مطلع: وضع لفتيت الصحي مستقر وسيستأنف عمله في القريب

لبنى أبروك - هبة بريس

نفى مصدر مطلع، الأخبار المتداولة، حول تدهور الحالة الصحية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ونقله الى العناية المركزة بمصحة خاصة بباريس.

وأفاد ذات المصدر، في حديث مع هبة بريس، أن الوضع الصحي للفتيت مستقر، بعدما تكللت العملية الجراحية التي أجراها بالنجاح، لافتا الى أنه سيستأنف عمله بالوزارة قريبا.

وتساءل المصدر ذاته، عن مسعى الجهات التي تروج لتدهور الوضع الصحي للوزير، وكذا الحديث عن تعويضه بأحد الأسماء المعروفة، خلال هذه الظرفية، مشيرا إلى جميع الاشاعات المتداولة عارية من الصحة.

هذا ويشار الى أن لفتيت أجرى عملية جراحية على مستوى القلب بمصحة بالعاصمة الفرنسية باريس، تكللت بالنجاح.

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