ترامب “يفضح” كيم: قتل عمه.. وارتكب فعلا مشينا برأسه

هبة بريس - وكالات

رغم عقد قمتين بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال الشهور الأخيرة، إلا أن القليل تحقق على صعيد نزع السلاح النووي للدولة الشيوعية المنعزلة، الأمر الذي أثار ترامب، فبدأ بالحديث عن وحشية كيم تجاه المقربين منه.

ووقع الخميس حادثان أظهرا الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات بين الطرفين، إذ أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى، فيما أعلنت واشنطن احتجاز سفينة ترفع علم كوريا الشمالية، قالت إنها انتهكت العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

ويتفاوض الأميركيون والكوريون الشماليون على مسألتي نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ورفع العقوبات المفروضة على نظام بيونغ يانغ، لكن لا مؤشرات على تقدم يذكر، حتى بعد قمة كيم وترامب الأخيرة في فيتنام، خلال فبراير الماضي، التي بدا واضحا أنها فشلت.

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