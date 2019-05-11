أحفير.. حريق بأحد المنازل المعدة للكراء واحتجاج الساكنة على انتشار الدعارة بالحي

هبة بريس : وجدة

شب حريق مغرب يوم الجمعة 10 ماي الجاري بأحد المنازل المعدة للكراء بحي البام بأحفير التابعة ترابيا لإقليم بركان ،ولولا تدخل الجيران في إخماد الحريق في ظرف وجيز لانتشرت باقي المنازل المجاورة.

وحسب ما صرح به صاحب المنزل، حيث انه بمجرد ان اكترى منزله اتضح ان المكترين تشوبهم شبهات و قام بإبلاغ الشرطة تحت طائلة التهديد، لكن الشرطة حسب قوله لم تتعامل مع شكايته بجدية حيث يتهم شخصان اكترى لهما سابقا بالحريق المفتعل.

وحسب مصدر مطلع، فقد قام الأمن بعملية تمشيطية فإعتقل احدهما بمقاهي المدينة.

وهذا ، فساكنة حي البام تشتكي بتفشي ظاهرة المنازل المكتراة والدعارة المنتشرة وتطالب الأمن بالتدخل لإعادة الهدوء والاستقرار بالحي.

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