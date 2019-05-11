الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يفوز بالانتخابات التشريعية

هبة بريس - وكالات

فاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جمهورية جنوب إفريقيا، في الانتخابات التشريعية العامة هناك وحصل على 57٪ من الأصوات، بعد فرز 99.9٪ من الأصوات.

وأفادت وكالة Associated Press اليوم السبت، بأن حزب “التحالف الديمقراطي”، أكبر أحزاب المعارضة، حل ثانياً بـ 20.69 في المئة من الأصوات، بينما نال حزب “مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية”، 10.60 في المئة من الأصوات.

وقالت الوكالة، إن نسبة مشاركة الناخبين خلال الانتخابات، بلغت 65%. وسبب تدني هذا المؤشر، كان ارتفاع نسبة البطالة وتردي الخدمات العامة، وكذلك فضيحة الفساد التي عصفت بالحزب الحاكم، وأدت إلى استقالة رئيس البلاد جاكوب زوما.

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