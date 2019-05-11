وجدة… جمعيات ذات الإحسان العمومي توفر قفف رمضانية يومية

هبة بريس : أحمد المساعد

تتواجد بمدينة وجدة عدة جمعيات ذات العمل الخيري والاحساني تشتغل بشكل يومي عبر القيام بعدة مبادرات للتخفيف من ممن لا مأوى لهم والأسر الفقيرة.

خلال بداية شهر رمضان المبارك قامت بتوزيع قفف بشكل يومي عبر جمع الأموال من المحسنين او القيام بأنشطة ثقافية ذات اهداف إحسانية وكلهم جد وكد لادخال الفرحة والبسمة في قلوب الأسر المحدودة الدخل وكذا زيارة المراكز الاجتماعية ودور العجزة من خلال إعداد موائد الإفطار الجماعية.

بادرة اجتماعية مشكورين عليها ولاقت استحسان الجميع وخففت نوعا ما ممن هم محتاجين إليها وكذا توفير ألبسة العيد للأطفال .

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