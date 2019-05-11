طقس السبت .. جو حار بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، السبت، أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار بالسهول الشمالية والوسطى، وسوس، والأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، مع تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي وغرب السايس والواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ، خلال الظهيرة، تمركز بعض السحب الركامية في آخر الصباح فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي مع قطرات وعواصف محتملة، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب في باقي أرجاء البلاد، مع زوابع رملية في بعض المناطق بالأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح محليا قوية شرقية بالبوغاز، ومعتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشمالي إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الغربي، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و28 درجة بالسهول الداخلية الوسطى، والجنوب الشرقي، والشرق، وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و19 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة، خلال النهار، ما بين 22 و28 درجة بمرتفعات الأطلس وبالسواحل، وما بين 28 و35 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالسايس والسهول المحيطية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وسوس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و45 بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي السواحل الأطلسية

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