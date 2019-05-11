الرشيدية : ساكنة تاردة تستنكر الكيفية التي يتم بها تفويت الأراضي السلالية

نُشر بتاريخ :  2019-05-11 - 00:03
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هبة بريس ـ الرشيدية

استنكر بشدة سكان وذوي الحقوق قصر تاردة بالجماعة الترابية الخنك إقليم الرشيدية في عريضة استنكارية توصلت “هبة بريس” بنسخة منها “الكيفية التي يتم بها تفويت الأراضي السلالية التابعة لقصر تاردة لغير ذوي الحقوق باعتبارها ملكية للجماعة السلالية”.

ليطالب الموقعون على العريضة الاستنكارية والبالغ عددهم 419 شخصا “الجهات المسؤولة والوصية على هذه الأراضي محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا التدخل الفوري لوضع الحد النهائي لنزيف التفويت وتخصيص حق الانتفاع للمستحقين من ذوي الحقوق” .

ووجه سكان وذوي الحقوق قصر تاردة بالجماعة الترابية الخنك إقليم الرشيدية نسخة من العريضة الاستنكارية الى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، وقائد قيادة مدغرة – الخنك ونائب اراضي الجموع بالمنطقة .

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