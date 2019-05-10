رصاص الشرطة يلعلع بطنجة لإيقاف جانحين خطيرين

هبة بريس ـ الرباط

اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة السياحية بولاية أمن طنجة، زوال اليوم الجمعة، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني، لتوقيف شخصين كانا بصدد تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، دخلا في شجار بواسطة أسلحة بيضاء بالسوق الداخل بمدينة طنجة، مما هدد أمن وسلامة مرتادي السوق، وهو الأمر الذي اضطر معه موظف شرطة لإستخدام سلاحه الوظيفي بعدما رفض المشتبه فيهما الامتثال وأبديا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة.

وقد أصيب جراء هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي أحد المشتبه فيهما على مستوى الفخد، بعدما أصاب بدوره الشرطي بجروح، بينما مكنت عمليات البحث من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الشجار، وتوقيف المشتبه فيهما اللذين تم الاحتفاظ بهما على التوالي تحت الحراسة الطبية بالمستشفى بالنسبة للشخص المصاب وتحت الحراسة النظرية بالنسبة للمشتبه فيه الثاني، وذلك على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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