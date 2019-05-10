محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

نُشر بتاريخ :  2019-05-10 - 23:06
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هبة بريس ـ رياضة

توّج المصري محمد صلاح، نجم نادي “ليفربول” الإنجليزي، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الريدز خلال شهر أبريل الماضي.

وسجل صلاح خلال 6 مباريات خلال الشهر الماضي، 5 أهداف ساهمت في بقاء ليفربول بقوة ضمن الصراع على لقب البريميرليغ حتى مباراة الجولة الأخيرة، كما ساهم في بلوغ الريدز نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال صاح لقناة “ليفربول” بعد حصوله على جائزة لاعب الشهر: “أظن أنه شهر عظيم (أبريل)، خضنا عدداً من المباريات الهامة، أجل أنا سعيد”.

وأضاف: “لدينا المباراة الأخيرة في الموسم بالدوري الإنجليزي، ونهائي دوري أبطال أوروبا، ذلك شيء رائع وهذا هو الأهم”، مشيراً إلى أن هدفه في تشيلسي أحد أفضل أهدافه على الإطلاق

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