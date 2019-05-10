تقرير : 1.4 مليون شخص مغربي يعانون سوء التغذية

هبة بريس ـ الرباط

كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عن معاناة نحو خمسة ملايين شخص في المنطقة المغاربية من نقص التغذية، في الوقت الذي يصل مجموع من يعانون من نقص التغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بحسب التقرير، الذي نشرته المنظمة أول أمس الأربعاء، إلى 52 مليون شخص.

ولفتت المنظمة الأممية انطلاقا من معطيات التقرير الصادر تحت عنوان “نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا”، إلى كون النزاعات تظل السبب الرئيسي للجوع في هذه المنطقة، ذلك أن نحو 34 مليون شخص يعيشون في البلدان المتضررة من النزاع، في مقابل 18 مليون شخص في البلدان التي لا تتأثر مباشرة بالنزاع.

وبلغت نسبة تفشي سوء التغذية في المغرب نحو 3.9%، ما يعادل 1.4 مليون شخص، وذلك برسم الفترة بين عامي 2015 و2017 بينما بلغت نسبة انتشار فقر الدم لدى النساء في سن الإنجاب 36.9% عام 2016، بينما بلغت نسبة انتشار البدانة لدى البالغين 26.1% خلال السنة نفسها

واحتلت الجزائر الرتبة الثالثة في المنطقة المغاربية في نسبة تفشي نقص التغذية وإن كان عدد المعنيين بتلك الظاهرة هو الأكبر في المنطقة، بحيث بلغت النسبة برسم الفترة بين 2015 و2017، 4.7%، وهو ما يعادل 1.9 ملايين شخص.

ووصلت نسبة انتشار فقر الدم بين النساء في سن الإنجاب في الجزائر إلى 36.5% عام 2016، بينما بلغت نسبة انتشار البدانة بين البالغين 27.4% برسم السنة نفسها.

4.9% هي نسبة تفشي نقص التغذية في تونس وهو ما يعادل 600 ألف شخص، بحسب المعطيات التي تهم الفترة بين 2015 و2017.

وقد بلغت نسبة انتشار فقر الدم بين النساء في سن الإنجاب، خلال عام 2016، 31.2%، بينما وصلت نسبة انتشار البدانة بين البالغين إلى 26.9%.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0