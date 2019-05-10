الأمن يوقف ثلاثة مروجين للقرقوبي و المؤثرات العقلية بالقنيطرة

هبة بريس ـ القتيطرة

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 10 ماي، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و37 سنة يُشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة بإحدى نقاط المراقبة المرورية بمنطقة المخاليف، مبرزا أن أحدهم أبدى مقاومة عنيفة عرّض خلالها موظف شرطة لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يتم ضبطهم وحجز 2097 قرص طبي مخدر بحوزتهم.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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