“الزواوي ” يصدر كتابه “الرياضة ورهان التنمية البشرية.. OCK نموذجا”

هبة بريس ـ خريبكة

احتضنت قاعة الندوات بالخزانة الوسائطية لمدينة خريبكة حفل توقيع كتاب بعنوان “الرياضة ورهان التنمية البشرية.. OCK نموذجا”، للكاتب والإعلامي المصطفى الزواوي، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي من إخراج الكاتب نفسه، ويحمل عنوان “أوصيكا..أية رهانات؟”.

وجاء في تقديم الكتاب أن “دائرة الاهتمام العالمي والإقليمي والمحلي بالرياضة ودورها في التنمية البشرية أصبحت تتسع يوما بعد يوم، وقد ترجم هذا الاهتمام باستثمارات ومشاريع طموحة من أجل تحريك النشاط الرياضي بصفة خاصة، والفعل التنموي بصفة عامة”.

وأشار تقديم الكتاب إلى أن “الرياضة لم تعد نوعا من أنواع الترفيه واللهو واكتساب اللياقة البدنية وتسجيل وتحطيم الأرقام القياسية، بل هي صناعة كبيرة تستثمر رساميل كبيرة، وأحد المؤثرات في الحياة الاجتماعية وجزء مهم وجوهري من حركية المجتمعات، ثم أيضا بتأثيرها غير المباشر على الأخلاق، يمكنها أن تعزز من قيم التسامح والتصالح”.

و يضيف تقديم الكتاب، “كان لزاما إعطاء أهمية بالغة للرياضة، واعتبارها بوابة للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والأخلاقية، والسبيل إلى ملامسة الاستثمار في بعده الإنساني”، مشيرا إلى أنه “لكي تتمكن من أخذ مكانتها بجدارة واقتدار لا بد أن تحاط بشتى علومها وباهتمام كبير، من أجل وضع الاستراتيجيات والأهداف، ووضع السياسات والنظم التي تساعد على توظيف البحث العلمي من أجل الاستمرار والارتقاء به

وبالمناسبة رفع الاعلامي والفاعل الجمعوي “حميد جدو” الى زميله “الزواوي مصطفى” هدية وهي عبارة عن صورة للاخير حملت كلمات جاءت على الشكل الاتي:

“عندما تتحرك الأنامل الذهبية، ينتج عن حروفها إبداع يستمد قوته من قوة الروح و العزيمة الفوسفاطية لرجل عصامي اسمه مصطفى و لقبه الزواوي، متمنياتنا دائما اليك هي ان يقودك هذا النجاح الى نجاحات اخرى متلاحقة وقلوبنا المحبة تقول لك الف مبروك بمناسبة توقيع المولود الجديد ” الرياضة و رهان التنمية البشرية نموذج أولمبيك خريبكة ” وننتظر منك المزيد من الابداع والتميز”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0