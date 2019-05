شرطي أمريكي يعتدي على شابة بأسلوب وحشي! (فيديو)

هبة بريس ـ وكالات

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق اعتداء وحشيا من طرف شرطي أمريكي على شابة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعيد إيقافه لسيارتها على طريق عام.

وفتحت قيادة الشرطة في مدينة ريو فيستا الأمريكية، تحقيقا موسعا حول الحادثة وملابساتها، عقب انتشار الفيديو الذي يظهر استخدام العناصر للقوة المفرطة، خلال إيقاف الشابة على طريق عام وفي سياق إجراء روتيني.

ومع انتشار المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، طالب نشطاء أمريكيون بفتح تحقيق موضوعي في الحادثة، وإيقاف استخدام الشرطة الأمريكية للعنف.

THIS IS SAD AF!! A Rio Vista, California Police Officer Body Slams A Woman while handcuffed right in front of her mother!! RT FOR JUSTICE 🤬 pic.twitter.com/EcQxlSjyLK

— D.$C0TT🇨🇴✊🏽 (@707_dre) May 6, 2019