شرطي أمريكي يعتدي على شابة بأسلوب وحشي! (فيديو)

نُشر بتاريخ :  2019-05-10 - 20:57
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ وكالات

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق اعتداء وحشيا من طرف شرطي أمريكي على شابة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعيد إيقافه لسيارتها على طريق عام.

وفتحت قيادة الشرطة في مدينة ريو فيستا الأمريكية، تحقيقا موسعا حول الحادثة وملابساتها، عقب انتشار الفيديو الذي يظهر استخدام العناصر للقوة المفرطة، خلال إيقاف الشابة على طريق عام وفي سياق إجراء روتيني.

ومع انتشار المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، طالب نشطاء أمريكيون بفتح تحقيق موضوعي في الحادثة، وإيقاف استخدام الشرطة الأمريكية للعنف.

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

مجلس الأمن: السلم في ليبيا لن يتحقق إلا بحل سياسي

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة كافة أطراف النزاع الليبي إلى “العودة سريعا إلى الوساطة …