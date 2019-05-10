قضاء فاس يحيل متهم باغتصاب قاصرعلى سجن بوركايز

هبة بريس ـ فاس

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس 09 ماي 2019، أربعيني على سجن بوركايز نواحي مدينة فاس بتهمة الاعتداء الجنسي وهتك عرض طقل لايتجاوز عمره 14 سنة ، محددا يوم الاثنين المقبل تاريخا لانطلاق أول جلسات الحكم بالمنسوب إليه.

وحسب مصادر “هبة بريس” فإن المتهم اعترف بالتهم بالمنسوب اليه واعترف انه مارس شذوذه على الطفل في غفلة من أسرته، كما أكدت الخبرة الطبية التي أجريت على الطفل المذكور تعرضه للاغتصاب.

وتفجرت الفضيحة التي وقعت بدوار عين باردة ضواحي غفساي، عشية يوم الأول من شهر رمضان الجاري ، و ذلك عندما عاد الطفل المذكور إلى منزل أسرته في ساعة متأخرة من الليل وعلامات الخوف واضحة عليه، قبل أن يفصح لأمه بما جرى له ، مقررا لها بأن زوج عمته استدرجه إلى إحدى غرف بيته واعتدى عليه جنسيا تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يتمكن من الفرار من قبضته.

وفي نفس السياق، قامت أم الضحية بوضع شكاية إلى مصالح الدرك الملكي بغفساي تتهم صهرها الذي يبلغ من العمر 40 سنة بالاعتداء الجنسي على طفلها وهتك عرضه، مما أدى بوكيل الملك لإعطاء تعليماته باعتقال المشتبه به والتحقيق معه.

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