خلاصات حوار “أساتذة التعاقد” مع أمزازي

هبة بريس ـ الرباط

قالت مصادر هبة بريس ان جولة اليوم بين وزير التربية الوطنية وأساتذة التعاقد، انتهت بالاتفاق على إصدار مذكرة وزارية لإيقاف كل الإجراءات و القرارت الإدارية في حق الاساتذة.

وأضافت المصادر ذاتها، انه تمت برمجة الجولة الموالية مساء يوم الخميس 23 ماي الجاري، من اجل تمكين كل القطاعات الحكومية من تقديم أجوبتها في شان ماتم تقديمه اليوم الجمعة من طرف النقابات والتنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وانطلقت ظهيرة اليوم الجمعة 10 ماي الجاري، جلسة الحوار بين سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و”أساتذة يمثلون أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك بمقر الوزارة بالرباط.

وتأتي جلسة الحوار التي تعرف لأول مرة حضور الوزير سعيد امزازي، الذي سبق ورفض الحوار مع التنسيقيات التعليمية، من اجل تدارس وضعية أساتذة التقاعد.

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