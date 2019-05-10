الاتحاد الفرنسي يوقف نيمار 3 مباريات

هبة بريس ـ رياضة

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لثلاث مباريات من جراء سلوك مشين صدر منه.

وأوضح الاتحاد في بيان أن العقوبة الموقعة على نيمار جاءت إثر اعتدائه على أحد مشجعي نادي رين، عقب مباراة نهائي الكأس المحلية التي خسرها باريس سان جيرمان بضربات الترجيح بنتيجة 5 – 6، بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

وكان أحد المشجعين أطلق عبارات استفزازية تجاه لاعبي سان جيرمان أثناء حصولهم على الميدالية الفضية عقب خسارة المباراة النهائية أمام رين، ثم قام بتصوير اللاعبين أثناء صعودهم لتسلم الميداليات؛ الأمر الذي أثار نيمار ودفعه إلى لكم المشجع في وجهه.

يشارك نيمار في مباراة فريقه يوم السبت أمام أنجيه؛ حيث إن الاتحاد الفرنسي أعلن أن العقوبة ستفعل بداية من يوم الاثنين المقبل.

وبناءً على هذه العقوبة يغيب نيمار بداية عن مباراتي الجولتين الـ37 والـ38 من الدوري الفرنسي، إضافة إلى مبارة كأس السوبر المحلية أمام رين والمقررة في الصين.

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