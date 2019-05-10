أمير المؤمنين يترأس الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

هبة بريس

يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، اليوم الجمعة بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقي الدرس بين يدي جلالة الملك، أعزه الله، السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: “استثمار قيم الدين في نموذج التنمية”، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة آل عمران: “كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله”.

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة.

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