بتنسيق مع “الديستي” .. توقيف 3 أشخاص ضمنهم سيدة وعون سلطة بتهمة ترويج المخدرات

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة وعون سلطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن قد أوقفت المشتبه فيه الأول مباشرة بعد وصوله من مدينة طنجة وهو متلبس بحيازة 4318 قرص مهلوس، من بينها أقراص من مخدر إكستازي وأقراص طبية مخدرة، وذلك قبل أن يتم لاحقا توقيف المشتبه فيها الرئيسية المالكة لهذه الشحنات المخدرة، والتي تم ضبطها برفقة عون سلطة داخل سيارة خاصة.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش قد مكنت من حجز سيارة وثلاثة هواتف محمولة وكميات الأقراص المهلوسة المضبوطة، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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