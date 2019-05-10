لاعبو الرجاء يتلقون هدية من أحد المستشهرين

هبة سبور

كشفت تقارير اعلامية أن أحد المستشهرين لفريق الرجاء الرياضي، منح هواتف ذكية لجميع اللاعبين في أحد الحصص التدريبية للفريق الأخضر.

ويستعد الرجاء الرياضي لمباراة مولودية وجدة إذا السبت على أرضية ملعب الأب جيكو ،وذلك برسم الجولة 28 للبطولة الإحترافية الاولى لكرة القدم،حيت يسعى لتحقيق الإنتصار من أجل المنافسة على اللقب وتقليص فارق النقاط بينه وبين الوداد إلى نقطتين.

يذكر أن فريق الوداد الرياضي فشل يوم أمس الخميس في تحقيق الإنتصار في مباراته المؤجلة ضد الجيش وتعادل معه بهدف لمثله ،ويحتاج الوداد في 3 مباريات الأخيرة لحصد 4 نقاط إن هو أراد التتويج باللقب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0