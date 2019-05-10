حفر تربك حركة السير و الجولان بشوارع فاس

ع محياوي – هبة بريس

عرفت أغلب الأحياء السكنية والشوارع الكبرى بمدينة فاس، نشوء مجموعة من الحفر تُثير الاستنكار في الوقت ظهرت فيه بأجزاء أخرى بروزات ناتجة عن اشغال الترقيع و الصورة خير دليل بطريق صفرو.

وفي جولة أجرتها ” هبة بريس ” في أغلب شوارع مدينة العاصمة العلمية التي تحمل الا الاسم حسب متحدث لـ ” هبة بريس ” ، لوحظ انتشار الحفر بشكل غريب، إذ لا يخلو شارع أو زقاق من حفر بأحجام متباينة، ما يُعيق حركة السير والجولان من جهة، ويتسبب من جهة أخرى في أعطاب وخسائر مادية لمختلف وسائل النقل، ما دفع بعض المتطوعين إلى ملئها بالأتربة، في انتظار تدخل المصالح المعنية المجلس الجماعي لمدينة فاس التي مرت عليه ثلاثة سنوات من حيث تدبير شؤون الجماعة بأغلبية مطلقة، و لم يتحقق شيء حسب ذات المتحدث .

وتسببت الحفر المنتشرة في الشوارع و الأحياء ، في وقوع حوادث سير متعدّدة، إذ كلما تفاجأ سائق سيارة بوجود حفرة أمامه، وحاول الفرملة بالسرعة الكافية لتجنب إصابة مركبته بأعطاب ميكانيكية، صار ضحية اصطدام بسيارة أخرى قادمة من الخلف، خاصة إذا تعلق الأمر بزائر جديد إلى المدينة، لا علم له بحجم الحفر المنتشرة هنا وهناك، فيما أغلب بالوعات الصرف الصحي بدورها تآكلت وتهشّمت جوانبها، دون أن تخضع للترميمات والإصلاحات الضرورية ، ما جعلها شبيهة بباقي الحفر المثيرة للاستياء.

و أضاف ذات المتحدث، أن المسؤولين لا يهتمون بشوارع المدينة، ولو أجروا جولة تفقدية سريعة لوقفوا على الأوضاع الكارثية التي تعيشها جل الشوارع و الأزقة، متسائلا عن السبب الذي يجعل الأشغال مقتصرة على ترقيع الحفر بين الفينة والأخرى، عوض كساء الشارع بأكمله، وحل المشكل بشكل جذري.

ليبقى السؤال مطروحا ؟ ما هو موقف المجلس الجماعي بفاس ووالي جهة فاس – مكناس عن هذه المشاكل المطروحة التي جعلت فاس مثيرة للاستغراب لساكنة فاس و زوارها دون أن يعملوا على توفير بنية تحتية مناسبة.

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