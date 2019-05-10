غرق 70 شخصا على الأقل من المهاجرين الأفارقة في تونس

هبة بريس - وكالات

لقي 70 شخصا على الأقل مصرعهم غرقا الجمعة 10 ماي، في محاولة للهجرة السرية، قبالة المياه الإقليمية التونسية (أكثر من 40 ميل بحري) على مستوى ولاية صفاقس (270 كلم جنوب شرق تونس العاصمة)، وفق ما أفاد به مصدر محلي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المصدر قوله إن 70 شخصا على الأقل من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، لقوا حتفهم غرقا، فيما تم إنقاذ 16 آخرين، على إثر غرق مركب للهجرة غير شرعية يرجح أنه انطلق من ليبيا.

وأكد المصدر، أن عملية انتشال الجثث ما تزال جارية من طرف وحدات البحرية التونسية، وهو ما يجعل عدد الغرقى مرشحا للارتفاع، علما أن عملية إنقاذ الأشخاص الـ16 تمت عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من منطقة الحادث.

يذكر أن 2262 شخصا فقدوا حياتهم في عام 2018، بسبب محاولاتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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