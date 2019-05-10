أردوغان: اعترضنا على نتائج انتخابات اسطنبول دفاعا عن الإرادة الوطنية

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اعتراض حزبه على نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول، يهدف “للدفاع عن الإرادة الوطنية والأصوات التي دعمت حزب العدالة والتنمية”.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم حفل توزيع جوائز “الأفضل في أنقرة”، الذي نظمته الغرفة التجارية في أنقرة، أمس الخميس: “لقد تم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أستراليا بعد عامين من إجرائها. كما فاز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة بعد اعتراضه على نتائج الانتخابات التي خسرها في البداية بفارق 3 ملايين صوت”.

وأضاف: “اعتراضنا على نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول هو للدفاع عن الإرادة الوطنية والأصوات التي دعمت حزب العدالة والتنمية”.

كما دعا أردوغان رجال الأعمال إلى الاستفادة من البرامج التحفيزية التي تقدمها الحكومة، مضيفا: “إننا نبدد الغيوم التي تسعى للتعتيم على بلدنا الواحدة تلو الأخرى. الآن هو وقت تركيز رجال الأعمال والتجار وأصحاب الحرف على عملهم ومشاغلهم وأجندتهم”.

وتابع: “لقد دخلنا في مرحلة تدور فيها عجلة الصناعة بشكل أسرع وتتوسع فيها دائرة التجارة ويزيد فيها الإنتاج وبركة الربح. إن الذين رأوا أنهم لن ينجحوا في إيقاف تركيا، بدأوا باستهداف آمالنا وطموحاتنا وإيماننا بتحقيق أهدافنا.

وأوضح: “وهذا هو السبب الأكبر في العمليات الموجهة ضد التضخم وأسعار العملة الصعبة لدينا. إنهم يستغلون كل فرصة من أجل التلاعب بأسعار العملة الصعبة واستهداف استقرارنا والعمل على ضرب اقتصادنا والإضرار بشعبنا”.

وأكد عزم بلاده على إفساد كل هذه الألاعيب. وأضاف أن “الإمكانيات التي تملكها تركيا كفيلة بتجاوز جميع هذه العقبات، وفي حال وثقنا ببعضنا البعض فلن تنجح أي عقوبات في عرقلة طريقنا”.

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