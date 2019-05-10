نشرة خاصة: موجة حر بالعديد من مناطق المملكة

هبة بريس

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأن موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 34 و45 درجة ستهم العديد من مناطق المملكة، وذلك ابتداء من غد السبت وإلى غاية يوم الإثنين المقبل.

وأشارت المديرية في نشرة خاصة إلى أنه يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العليا يوم غد السبت ما بين 42 و45 درجة في كل من إقليمي أوسرد ووادي الذهب.

وأضافت أن درجات الحرارة ستتأرجح يوم الأحد ما بين 42 و44 درجة بأقاليم بوجدور، والعيون، والسمارة.

كما ستتراوح درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين ما بين 38 و42 درجة بالعرائش، ووزان، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والخميسات، ومكناس، وبنسليمان، وبرشيد، وسطات، وخريبكة، والفقيه بنصالح، وبني ملال، وسيدي بنور، والرحامنة، وقلعة السراغنة، ومراكش، واليوسفية، وشيشاوة، وتارودانت، وإنزكان أيت ملول، وشتوكة أيت باها، وتيزنيت، وداخل الرباط، وسلا، والصخيرات-تمارة، وآسفي، والصويرة، وسيدي إفني، وكلميم، وطانطان.

وسجلت النشرة الخاصة أنه من المرتقب أن تكون درجات الحرارة القصوى يومي الأحد والإثنين، مرتفعة نوعا ما (ما بين 34 إلى 37 درجة) في المناطق الساحلية لكل من الرباط، وسلا، والصخيرات تمارة، وأكادير إدا وتنان، وسيدي إفني، وكلميم، وطانطان، وطرفاية، مشيرة إلى أن الجو سيظل حارا يوم الثلاثاء في السهول الداخلية الشمالية.

ومن جهة أخرى، يرتقب هبوب رياح قوية تناهز سرعتها 75 إلى 85 كلم في الساعة يوم الأحد بإقليمي الفحص أنجرة، وطنجة أصيلة.

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