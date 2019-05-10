الجيش الملكي يتقدم بطلب رسمي للمشاركة في البطولة العربية للأندية

ادريس دحني – هبة سبور

استجابت ادارة الجيش الملكي لكرة القدم لضغط الجماهير العسكرية , وتقدمت بطلب رسمي للعب النسخة المقبلة من البطولة العربية والتي ستحمل اسم “كاس محمد السادس للاندية البطلة” , وستعلب نهايتها بالعاصمة الرباط .

وحسب بلاغ فريق الجيش الملكي فالمراسلة تضمنت كل المعطيات التي من شانها ان تدعم طلب النادي بما في ذلك كونه من أكبر الفرق المغربية و كذا توفره على قاعدة جماهيرية كبيرة على المستوى الوطني و خصوصا في مدينة الرباط التي ستحتضن المباراة النهائية، ناهيك عن تاريخه الحافل بالالقاب.

ويعاني فريق الجيش الملكي في السنوات الأخيرة من سوء التسيير , الشيء الذي انعكس على نتائج الفريق وجعله يتخبط بين وسط سبورة الترتيب واخرها كما هو الشأن للموسم الجاري والذي يصارع فيه ” الزعيم ” من أجل تأمين بقائه رفقة الكبار في وضعيه لم نعهدها , خصوصا أن فريق الجيش كان دائما صرحا شامخا وإسما يضرب له ألف حساب على المستوى الوطني والإفريقي .

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