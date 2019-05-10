إيقاف نيمار ثلاث مباريات لاشتباكه مع أحد المشجعين

هبة بريس - وكالات

عاقب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجمعة مهاجم باريس سان جرمان الدولي البرازيلي نيمار بالايقاف ثلاث مباريات بالاضافة الى اثنتين مع وقف التنفيذ لاشتباكه مع أحد المشجعين في نهائي كأس فرنسا ضد رين.

وذكر الاتحاد الفرنسي أن العقوبة تدخل حيز التنفيذ “اعتبارا من الاثنين 13 ماي” وبالتالي يستطيع نيمار خوض مباراة فريقه ضد أنجيه في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة فرنسا السبت.

وسيغيب نيمار بالتالي عن المباراتين الاخيرتين لفريقه في الدوري المحلي ضد ديجون ورينس بالاضافة الى كأس الابطال ضد رين في شينزن الصينية في اب/اغسطس المقبل.

ووقعت الحادثة بين نيمار واحد مشجعي رين اثر خسارة فريقه نهائي الكأس بركلات الترجيح وأظهرت الأشرطة المهاجم البرازيلي وهو يقوم بإبعاد الهاتف النقال للمشجع الذي بدا وكأنه يقوم بتصويره، قبل أن يتبادل وإياه بضع كلمات، سبقت قيام المهاجم البرازيلي بتوجيه لكمة نحو وجه المشجع.

وأقر نيمار بأنه تصرف بشكل “خاطئ” وكتب في تعليق على منشور لأحد أصدقائه يتضمن شريط الاعتداء، على موقع انستاغرام، “هل تصرفت بشكل خاطئ؟ نعم. لكن لا يمكن لأي كان أن يبقى غير مبالٍ”، في إشارة الى ما اعتبره اللاعب إهانات كان المشجع يوجهها له ولزملائه.

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