عامل مكناس يشرف على توزيع قفة رمضان و هذا عدد المستفيدين

ع محياوي – هبة بريس

أشرف عامل عمالة مكناس، السيد عبدالغني الصبار رفقة الوفد المرافق له، يوم أمس الخميس 09 ماي الجاري، على انطلاقة عملية توزيع المواد الغذائية على المحتاجين، والأرامل والأسر في وضعية صعبة والأشخاص المسنين والمعاقين والمعوزين، العملية التي تشرف عليها اللجنة الإقليمية وأطر مندوبية التعاون الوطني والممول من مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان العظيم.

وقد شملت هذه العملية الهادفة إلى التضامن مع الأشخاص المحتاجين، وذات الطابع التضامني مع الأسر المعوزة حصص مكونة من المواد الغذائية: 10 كلغ من الدقيق، 4 كلغ من مادة السكر، 250 غرام من الشاي، 5 لترات من الزيت ، كلغ عدس ، 1 كلغ مركز طماطم ،1 كلغ عجائن . وتأتي هذه العملية الرمضانية كإحدى المبادرات الإنسانية التي تهدف بالأساس إلى دعم وتعزيز ثقافة التضامن والتآزر والتكافل بين مكونات الشعب المغربي، وتحقيقاً لتنمية البشرية المستدامة.

وللإشارة تخضع هذه العملية للمراقبة على مستوى لجنة محلية وإقليمية، وذلك من أجل السهر الميداني على سير العملية والوقوف على تزويد المراكز وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية بمختلف جماعات الإقليم

و تهم عملية هذه السنة 7400 مستفيدا بجميع الجماعات الترابية بالإقليم.

أما بخصوص توزيع قفة رمضان بمدينة مكناس ستمتد على مدى ثلاثة أيام، و ستشمل 700مستفيد بجماعة مكناس و 300 مستفيد بجماعة مولى ادريس زرهون ، في حين سيستفيد بالوسط القروي 6400 مستفيد بمعدل 800 لكل قيادة .

وقد رصد لهذه العملية هذه السنة غلافاً مالياً يبلغ 71 مليون درهم، والتي سيستفيد منها ما يناهز 500.000 ألف أسرة ، 2.500.000 مليون مستفيد من المواطنين بمختلف جهات المملكة، أغلبهم من الوسط القروي والأحياء الهامشية بالحواضر، وتعكس هذه المبادرة النبيلة عمق الاهتمام الملكي الكبير بالفئات المعوزة المغربية في شهر الرحمة والمغفرة، والتي تعزز قيم نبل التكافل والتآزر التي يتميز بها الشعب المغربي، خاصة في هذا الشهر العظيم وهده البادرة الحسنة حظيت بتجاوب و استحسان من لدن ساكنة المنطقة، وخصوصا في هذا الشهر الكريم .

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