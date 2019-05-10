الزفزافي: “حريتنا مرهونة بجدية تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان”

هبة بريس

ربط متزعم حراك الريف، المعتقل ناصر الزفزافي، حريته ورفاقه، بتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وقال أحمد الزفزافي، والد ناصر في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” في اتصال هاتفي لابني ناصر الزفزافي من سجن راس الماء، طلب مني نشر ما تلاه علي وهو كالاتي: حريتنا وبراءتنا مرهونة بمدى جدية المجلس الوطني لحقوق الانسان في الكشف عن تقرير التعذيب كاملا والخروقات التي شابت المحاكمة، وما قبلها من تجاوزات حقوقية وقانونية وسياسية.”

هذا ويشار الى أن عددا من الفعاليات السياسية والجمعوية، أطلقت مبادرة قبل أيام، للمطالبة بعفو شامل على معتقلي الريف.

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