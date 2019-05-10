وزان: الدرك الملكي يوقف جانحا متهما بالضرب والجرح وحيازة المخدرات

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى محاربة المخدرات وتجفيف منابعها بالإقليم،تمكنت مصالح الدرك الملكي ب”أبريكشة” يوم أمس الخميس من إلقاء القبض على شخص ينحذر من دوار “اللشان” جماعة وقيادة” أبريكشة” دائرة “مقريصات” عمالة وزان ، وذلك إثر شكاية بالضرب والجرح والإتجار في المخدرات محررة من طرف جاره الذي لا زال يمتثل إلى العلاج بالمستشفى الإقليمي “أبو القاسم الزهراوي” بعدما عمد الجاني إلى طعنه بواسطة سلاح أبيض على مستوى اليدين متسببا له في جروح غائرة عجلت بنقله صوب المستشفى المذكور.

الحادث الذي خلف صدمة وذعرا كبيرين وسط الساكنة إنتقلت على إثره العناصر الدركية تحت إشراف قائد السرية بوزان وقائد المركز الترابي ب” أبريكشة” إلى عين المكان لإجراء التحقيقات والإستماع في محضر قانوني للجانح قبل تقديمه للعدالة،إذ عثرت أيضا على كمية من مخدر “الشيرا” قدرت ب (10 كيلو) مدسوسة في كيس بلاستيكي بالقرب من منزل الموقوف تبين من خلال المعطيات الأولية أنها في حوزة الأخير وكانت معدة للترويج .

هذا وقد وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية ورهن البحث الذي يباشره الدرك الملكي بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة،فيما تم إنجاز محضر الكمية المحجوزة التي سيتسلمها السيد الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك بتطوان.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0