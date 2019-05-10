وجدة .. نشطاء يقتنون حمير المحجز البلدي عن طريق السمسرة

هبة بريس : أحمد المساعد

بعد إثارة صور الحمير بالمحجز البلدي بمدينة وجدة على صفحات الفايسبوك من طرف نشطاء العالم الأزرق التي حجزتها السلطات بالمدينة في وقت سابق من أصحاب العربات المجرورة بالدواب، وخلقت تدمرا واسعا وهي في حالة سيئة، وبعد مراسلة جمعية انقاد حيوانات المغرب والبيئة منذ شهر يونيو 2018 رئيس جماعة وجدة من أجل الإذن بنقل الحيوانات المتواجدة بالمحجز (الحمير) وترقيمها وتوزيعها على الفلاحين في البوادي لاستغلالها.

قامت جماعة وجدة بعملية سمسرة لحصة الدواب الموجودة بالمحجز البلدي يوم الخميس 09 ماي الجاري وهي عبارة عن 13 حمارا، حيث حضرت الى عين المكان جمعية إنقاذ حيوانات المغرب والبيئة وقام أعضاءها بتوفير القدر المالي من نشطاء يدافعون بالرفق بالحيوان لدفع قيمة السمسرة المقدرة حوالي 1400 درهما بكافة الرسوم وستوزع على فلاحي العالم القروي بشكل مجاني.

كما وعدتهم جماعة وجدة بأن كل دابة تحجز ستمر للسمسرة في حينها حتى لا تتكاثر داخل ظروف مزرية من انعدام للكلأ والماء وعرضة في أي وقت للموت.

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