سمية الخشاب تقصف طليقها: ” الأسد لا يرد على الكلاب”

نُشر بتاريخ :  2019-05-10 - 09:14
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هبة بريس - وكالات

خرجت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن صمتها، للرد على اتهام طليقها الفنان أحمد سعد، لها بسرقة شقته وخداعه.

وقالت سمية الخشاب عبر حسابها في ”إنستغرام“: ”قل ما شئت.. السكوت عن اللئيم جواب.. لست عديمة الجواب ولكن الأسد لا يرد على الكلاب“.

وجاء ذلك كرد فعل من سمية، على تصريحات سعد الأخيرة حول أسباب الطلاق، والذي قال فيها: ”هي ضحكت عليا وأنا أمنت لها بكل ما أملك وأنا كنت محتاج لها في هذه الفترة“.

وأوضح: ”اشتريت منزلًا وكتبته باسمها على أن تنقل ملكيته له لاحقًا، وعندما طلبت منها نقل الملكية رفضت“.

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