احتجزوا مفتش شرطة وعنفوه داخل منزلهم .. اعتقال عائلة بسلا

هبة بريس

تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الإقليمي بمدينة سلا، زوال الخميس، من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما أقدم رفقة أفراد عائلته على احتجاز وتعنيف مفتش شرطة، كان قد توجه لمسكن عائلته لتبليغه استدعاء على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد أقدم على تعريض أحد الضحايا لاعتداء جسدي، وهو ما استدعى تكليف دورية للشرطة بالبحث عنه وتبليغه استدعاء بمنزل عائلته، غير أنهم تعمدوا احتجاز مفتش شرطة داخل المنزل لأكثر من عشر دقائق مع تعريضه للعنف، وذلك قبل أن تتدخل فرقة مكافحة العصابات التي تمكنت من تخليص الشرطي وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي وستة من أفراد عائلته.

وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة مع المشتبه فيه وأفراد عائلته الستة، من بينهم والده وعمه وصهره وأشقاؤه، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا رصد دوافع وخلفيات وملابسات ارتكابهم لهذه الجرائم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0