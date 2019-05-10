طقس الجمعة .. جو حار بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الجمعة، أن يكون الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب وجنوب شرق المملكة، إضافة إلى السهول المتواجدة غرب الأطلس، فضلا عن تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي .

وسيلاحظ، خلال الظهيرة، تمركز بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب فيما تبقى من أرجاء البلاد.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب وأحيانا من الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي للمملكة، ومن الشمال عموما بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 14 و19 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة، خلال النهار، ما بين 20 و27 درجة بمرتفعات الأطلس وبالسواحل، وما بين 28 و34 درجة بالمنطقة الشرقية وسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية الشمالية والريف ومنطقة طنجة والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و41 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية الوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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