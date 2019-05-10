شباب يشاركون ضيوف رمضان لحظة الإفطار بسيدي سليمان

هبة بريس- سيدي سليمان

في مبادرة لقيت استحسانا من طرف العديد من الفعاليات الجمعوية و السياسية و عموم المواطنين، و استمرارا في تقليد رمضاني دأبت مبادرة ” الاتحاد الإقليمي لجمعيات المجتمع المدني” على تنظيمه كل شهر رمضان بمدينة سيدي سليمان، فقد شرع منذ أول يوم من شهر رمضان الاتحاد الإقليمي لجمعيات المجتمع المدني في تنزيل عملية إفطار الصائم طيلة شهر رمضان الكريم بالقرب من مقر باشوية مدينة سيدي سليمان.

وعرفت الأيام الاولى من رمضان استجابة العديد من الفعاليات على مستوى مدينة سيدي سليمان، وسط أجواء البهجة و التضامن خاصة بعد توافد العديد من المحتاجين و عابري السبيل، الذين وجدوا في الخيمة ملاذا لإبعاد جوع الصيام، و أنسا لمن ليس له أهل و أصحاب، خاصة و أن الفعاليات المنظمة للافطار الرمضاني تحاول قدر الإمكان إنهاء وجبات الإفطار بكثير من المرح و الدعابة.

وبحسب تقديرات إدارة الاتحاد الإقليمي لجمعيات المجتمع المدني، فإن خيمة الافطار من المتوقع أن تعرف في الأيام القادمة ارتفاعا ملحوظا، خاصة بعدما صار يلتحق بها العديد من الشخصيات السياسية و المدنية الذين وجدوا في أجواء الخيمة الرمضانية فرصة البسط و النقاش و التداول في أحوال و مستجدات مدينتهم، في جو عائلي يطبعه الأنس و الاحترام.

و من أجل تنظيم محكم لعملية الافطار ، تم تخصيص طاقم يسهر على تنظيم العملية و تلبية طلبات المستفيدين منها, لتمر هاته المبادرة – التي تلقى دعما من المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، و المجلس البلدي، و المحسنين- في أجواء المسؤولية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0