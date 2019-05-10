حجز 1900 لتر من الحليب والرايب داخل مصنع عشوائي بمراكش

ضاهر محمد؛ مراك

تمكنت لجنة مراقبة الأسعار والجودة التابعة لقسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية مراكش وتنسيق مع السلطة المحلية والمجلس الجماعي بسعادة، زوال يوم الخميس 9 ماي، من ضبط وحدة إنتاج مشتقات الحليب عشوائية بدون ترخيص تقوم بإنتاج مادة الرايب والزبدة بحليب مجهول المصدر في محلات جد متسخة تنعدم بها النظافة والشروط الصحية.

وتمت مداهمة المصنع العشوائي، بعد توصل عناصر اللجنة بمعلومات دقيقة عن نشاط صاحب المصنع، والذي يقوم بترويج منتوجاته وسط احياء المدينة الحمراء.

ويقوم صاحب هذه الوحدة العشوائية بتوزيع هذه المواد بشوارع وأزقة المدينة المساجد وببعض المحلات.

وقامت اللجنة بحجز حوالي 1900 لتر من الحليب والرايب و20 كلغ من الزبدة خير صالحة للاستهلاك وحوالي 2500 قنينة بلاستيكية فارغة غير صالحة للاسعمال.

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